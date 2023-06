Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, un sofer in varsta de 53 de ani ar fi pierdut controlul directiei de mers si a lovit un cap de pod."In autoturism se aflau 5 ocupanti, printre care si 2 minori. Toti sunt constienti, nu au existat persoane incarcerate. In acest…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad anunța ca in urma cu cateva minute a avut loc un accident rutier, in localitatea Vinga, in care... The post Accident intre doua camioane la Vinga. A fost solicitat elicopterul SMURD appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Doua persoane in varsta de 73, respectiv, 75 de ani au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier produs pe DN 15, in localitatea Alexandru cel Bun, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate un autoturism in care se aflau…

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane a intrat in coliziune cu un TIR, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Doua persoane sunt asistate medical la fata locului, informeaza Politia Prahova.Traficul este dirijat de politistii rutieri.

- UPDATE: ”Cele doua victime au fost extrase, sunt inconstiente, primesc ingrijiri medicale la fata locului”, a mai transmis ISU Constanta STIRE INITIALA: ”Intervenim la Petromidia, la 2 persoane cazute intr-un bazin”, anunta, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta. La fata…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu” al județului Buzau a fost solicitat sa intervina luni 08.05.2023, in jurul orei 18:00 pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor la un accident rutier produs pe DN2E85, ieșirea spre…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad informeaza ca s-a produs un accident rutier in municipiul Arad, pe autostrada A1, in jurul orei 11:00. Dupa... The post Inca un accident pe A1, la ieșirea din Arad. Evenimentul rutier s-a produs in zona Bricostore appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un autocamion incarcat cu bovine s-a rasturnat, joi, in afara partii carosabile, pe DN 13, la iesirea din municipiul Sighisoara, pompierii intervenind pentru evacuarea animalelor ramase in vehicul, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures."Un echipaj de stingere si un echipaj…