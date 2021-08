Autoturism răsturnat, pe DJ 682A, în apropiere de Făget Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs, vineri dupa-amiaza, pe DJ 682A, in apropiere de Faget. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului intr-o curba la dreapta, iar mașina a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea drumului. In urma impactului, atat conducatorul auto, un barbat in varsta de 41 de ani, cat și o femeie de 43 de ani, pasagera in autoturism, au fost raniți, fiind transportați la spital. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Distribuie… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro

