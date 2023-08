Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe autostrada A1 Sibiu-Boița: Doua persoane, ranite, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat intr-un stalp Accident rutier pe autostrada A1 Sibiu-Boița: Doua persoane, ranite, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat intr-un stalp Doua persoane au fost ranite dupa un accident rutier…

- Un autoturism s a rasturnat in cursul zilei de duminica, 30 Iulie 2023, pe DN29, in localitatea Dumbraveni din judetul Suceava.Accident rutier grav pe DN29 in localitatea Dumbraveni din judetul Suceava, unde un autoturism s a rasturnat in afara partii carosabile la kilometrul 15 300m. Evenimentul s…

- Patru persoane, printre care un minor, au fost ranite intr-un accident produs vineri in localitatea Bicaz. ”La data de 21 iulie, in jurul orei 12,30, politistii din cadrul Politiei orasului Bicaz au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Republicii. Din primele cercetari…

- Cinci persoane au fost ranite astazi intr-un accident produs in localitatea Baișești din Romania. Potrivit anchetei polițiștilor, un tanar de 28 de ani din Republica Moldova, aflat la volanul unui autoturism de model Mercedes Benz, a ajuns intr-o succesiune de doua curbe, sector prevazut cu marcaj continuu,…

- Carambol pe DN 6, in Caraș-severin: Un TIR, un microbuz și un autoturism, implicate - Noua persoane au fost ranite.Un accident in care au fost implicate un TIR, un microbuz și un autoturism a avut loc sambata, pe DN 6, pe raza localitații Bucoșnița, anunța ISU Caraș Severin. Cinci victime, dintre care…

- Un accident rutier s-a produs in Pangarați, județul Neamț, pe DN 15, unde un barbat in varsta de 79 de ani, din Piatra-Neamț, a pierdut controlul volanului și a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula din sens opus. In urma impactului, 6 per

- Conform datelor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, un sofer in varsta de 53 de ani ar fi pierdut controlul directiei de mers si a lovit un cap de pod."In autoturism se aflau 5 ocupanti, printre care si 2 minori. Toti sunt constienti, nu au existat persoane incarcerate. In acest…

- Un accident in care au fost implicate un microbuz și un autoturism a avut loc joi dimineața pe raza localitații Sadova din județul Suceava. Mai multe persoane au fost ranite.Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate un microbuz de transport copii și un autoturism. CITESTE SI BREAKING…