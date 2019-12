Stiri pe aceeasi tema

- Dan Radu Floarea, un cunoscut om de afaceri din Targu Jiu, a fost incarcerat de oamenii legii deoarece pe numele lui exista un mandat de executare a pedepsei de trei ani si sase luni de inchisoare pentru spalare de bani.

- Mobilitatea intre orașul Rovinari, comuna Draguțești și municipiul Targu Jiu se va face mult mai ușor in viitorul apropiat de catre persoanele ce se deplaseaza pe aceasta ruta. Acest lucru va fi posibil ca urma a proiectului „Dezvoltarea mobilitatii urbane din UAT Rovinari si UAT Dragutesti…

- Gigel Capota a plecat miercuri de la conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Contractul de mandat al lui Capota a incetat prin acordul parților. Gigel Capota a fost manager timp de un an de zile, perioada marcata de scandaluri. Totul a culminat cu o verificare a Corpului de control…

- Un barbat, de 56 de ani, din comuna gorjeana Danciulești, a fost depistat aseara de poliție, in timp ce conducea o autoutilitara, pe strada Nicolae Titulescu, din Targu Jiu, avand o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat și dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.…

- Fostul prefect Victor Banta lucreaza din nou de luna aceasta in Gorj. Acesta a confirmat faptul ca, de la 1 noiembrie, a devenit inspector guvernamental in judet si, in consecinta, nu mai este nevoit sa faca naveta intre Brasov si Targu Jiu. Acesta a...

- Un rucsac a fost gasit joi in zona centrala a municipiului Targu Jiu și adus la sediul poliției pentru a fi restituit proprietarului. Poliția solicita sprijinul populației petnru identificarea proprietarei. Cel care este proprietarul rucsacului va trebui sa ia legatura cu purtatorul de cuvant al IPJ…

- Politia judetului Gorj a fost in alerta, luni seara, dupa ce o minora de 15 ani a disparut de acasa. Fata din Balanești a plecat de la domiciliu pentru a merge la școala, insa nu a mai ajuns la liceul din Targu-Jiu. Familia a sesizat Poliția, dupa ce a constatat ca și-a inchis telefonul. „La…

- Doi barbati au fost retinuti de politisti dupa efectuarea a patru perchezitii la domiciliile acestora din municipiul Targu-Jiu si comuna Pestisani, respectiv la sediul Ocolului Silvic Tismana si al Cantonului Silvic 9 Lacu Rosu, fiind vizata activitatea infractionala in legatura cu exploatarea ilegala…