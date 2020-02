Autoturism lovit de tren! Șoferul mașinii era băut

Un autoturism a fost lovit de tren, dupa ce șoferul a condus mașina, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Tanarul de 19 ani, aflat in stare de ebrietate, a scapat nevatamat, in urma evenimentului care a avut loc sambata, in municipiul Targu-Jiu. „La data de 1 februarie, politistii din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu au fost sesizati despre faptul ca la trecerea la nivel cu cale ferata de pe strada Margaritarului, din municipiu, a avut loc un eveniment rutier intre un tren marfar și un autoturism, soldat cu pagube materiale. Cu ocazia verificarilor efectuate de politisti… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

