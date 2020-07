Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter SMURD a fost solicitat marti sa intervina pentru transportul unui barbat care a fost prins sub un mal de pamant in timp ce sapa o fosa septica in curtea casei, la Mandresti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘O persoana care sapa o fosa septica in curtea…

- O femeie insarcinata in șapte luni a fost ranita intr-un accident rutier care a avut loc pe DN1, sambata dimineața, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov.„Am fost anunțați de producerea unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, pe DN 1, intre…

- Un autoturism a fost lovit de tren la Burcioaia – Adjud. Astazi, 17 iunie, in jurul orei 16:40, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea a fost anuntat despre producerea unui accident intre un tren si un autoturism, in cartierul Burcioaia, municipiul...

- O masina a intrat intr un stalp, in statiunea MamaiaPompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati in municipiul Constanta la un accident rutier.Marti, 16 iunie, un autoturism marca BMW a intrat in stalp, in statiunea Mamaia zona Butoaie . A interveit…

- UPDATE Echipajul SMURD sosit la fața locului a constatat ca nu este vorba despre o persoana electrocutata, ci de o criza de epilepsie. Barbatul in varsta de 65 de ani a fost transportat la spital. Știrea inițiala Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat dupa ce o persoana…

- Un autocar a fost distrus in urma unui incendiu care s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, pe raza localitatii Pomarla din judetul Botosani, a anuntat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, autocarul era parcat in fata unei gospodarii…

- Doi copii, in varsta de 7 si 10 ani, din comuna Pogaceaua, au ajuns marti la UPU SMURD Targu Mures, unul cu arsuri pe fata si celalalt intoxicat cu fum, dupa ce un incendiu a izbucnit in camera in care se aflau.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures,…

- Un autoturism si un scuter au ars intr-un incendiu provocat miercuri de un trasnet, in localitatea Ruseni, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). „La fata locului s-au deplasat 10 subofiteri cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma. La sosirea fortelor profesioniste, incendiul…