Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 70 de ani a fost ranit in urma unui accident produs in acesta dimineața, la intersectia strazilor Fratii Golesti si Vasile Alecsandri din Craiova. Polițiștii doljeni spun ca barbatul a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa strada in apropierea unei treceri de pietoni. Potrivit…

- Un barbat care circula cu bicicleta pe strada 1 Decembrie din Bistrița a fost accidentat de un autoturism. Acesta a fost transportat la spital. La locul accidentului a intervenit un echipaj cu medic de la Serviciul Județean de Ambulanța (SAJ) Bistrița-Nasaud. Pana la sosirea echipajului medical, primul…

- Doua persoane, intre care un copil, au fost ranite, duminica seara, dupa ce un șofer in varsta de 24 de ani a depașit imprudent un vehicul care vira la stanga, apoi a intrat intr-o alta mașina parcata, in Targu Jiu, județul Gorj, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției Gorj, șoferul de 24 de…

- Doi tineri au fost retinuti de politisti la scurt timp dupa comiterea unui huliganism. Acestia s-au dovedit a fi doi frati in varsta de 17 si 23 de ani, originari din Ungheni, anterior cercetati penal pentru infractiuni analogice.

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Vatra Moldoviței, a fost ranit și a ajuns la spital dupa ce s-a urcat baut la volan și a pierdut controlul direcției. Mașina pe care o conducea a lovit un gard și un autoturism, iar tanarul este cercetat penal.Accidentul s-a petrecut miercuri seara, pe un drum ...

- Un tanar de 18 ani și-a pierdut viața luni seara, intr-un accident rutier. In jurul orei 18, baiatul din Cluj-Napoca, care se deplasa cu un motociclu pe DJ107, din direcția Marișel spre Cluj-Napoca, in localitatea Rusești, intr-o curba deosebit de periculoasa, a derapat și a pierdut controlul asupra…

- Conducatorul motociclului a fost transportat la o unitate medicala The post Accident cu un autoturism si un motociclu! Un tanar de 24 de ani a ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident cu un autoturism si un motociclu! Un tanar de 24 de ani a ajuns la spital…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Catalin Bulf, a fost implicat duminica intr-un accident rutier. Mașina in care se afla demnitarul a fost lovita de un alt autoturism. In urma impactului, trei persoane au fost ranit și au fost transportate la spital. Secretarul de stat nu a fost ranit, scrie…