Autoturism in valoare de 50.000 de euro, cautat de autoritatile din Marea Britanie, descoperit la P.T.F. Turnu Magurele

- Un cetatean roman in varsta de 57 de ani este cercetat pentru tainuire dupa ce a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incerca sa scoata din Romania, pe platforma, un autoturism in valoare de 61.100 de lei, cautat de autoritatile din Marea Britanie. "La Punctul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Sighetu Marmației au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Lexus, care era cautat de catre autoritațile din Italia. In data de 19 decembrie a.c., in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Sighetu…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit și indisponibilizat un autoturism marca Mercedes, cautat de autoritațile din Belgia, a carui valoare se ridica la peste 35.000 lei. Luni, 09 decembrie a.c., in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit o autoutilitara marca Mercedes Benz, in valoare de 50.000 de lei, cautata de autoritatile din Marea Britanie. In data de 28.11.2019, in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial a Poliției de Frontiera Maramureș au indisponibilizat un autoturism marca Audi Q3, in valoare de 140.000 lei, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Italia. Ieri, 13 noiembrie a.c., in jurul orei 12.30, pe timpul unor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Siret au descoperit la controlul de frontiera doua mijloace de transport – un microbuz marca Ford și o motocicleta marca BMW, care erau cautate de autoritațile din Germania, respectiv Belgia. Ieri, 16 octombrie a.c., in jurul orei…

- Porsche Cayenne, in valoare de 100.000 de euro, cautat de autoritatile din Italia, descoperit la P.T.F. Petea Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Porsche Cayenne, in valoare de peste…