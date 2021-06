Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 08:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru acordarea ingrijirilor medicale unei persoane, implicata intr-un accident rutier, in localitatea Bixad. La fața locului s-au deplasat o autospeciala…

- Miercuri, 17 iunie, la ora 16.55, polițiștii din Baia Mare, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta i-a sustras un autoturism din fata imobilului de domiciliu. La fața locului, polițiștii au identificat apelantul ca fiind un barbat de 38…

- In data de 12 iunie a.c., la ora 03.36, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui furt dintr-o sala de jocuri din municipiu. La fața locului polițiștii au identificat un barbat de 38 de ani din Salaj, care a fost reținut de agenții de paza pana la […]…

- Polițiștii Biroului Siguranța Școlara impreuna cu polițiștii de proximitate au demarat acțiuni de verificare/ monitorizare a elevilor privind prezența la cursuri, odata cu reintoarcerea fizica la școala a acestora. Prima acțiune de acest fel a avut loc miercuri, pe raza municipiului Baia Mare. Polițiștii…

- In week-end-ul care tocmai s-a incheiat polițiștii maramureșeni au identificat in trafic opt barbați care au condus comițand infracțiuni rutiere. Barbații au varste cuprinse intre 19 și 53 de ani, șase fiind din Maramureș, unul din Satu Mare și unul din Braila. In urma verificarilor polițiștii au constatat…

- Copiii de la Gradinița cu Program Prelungit „Ion Creanga” din Baia Mare s-au bucurat joi de prezența unui oaspete mai special. Ofițerul patruped Snow, insoțit de conductorul sau, le-au facut o vizita, impreuna cu polițiștii de ordine publica și prevenire. Polițiștii au povestit cu copiii despre regulile…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Petea – judetul Satu Mare au oprit, la aproximativ 700 de metri fața de PTF Petea, un nigerian care a prezentat la control un document de calatorie spaniol care aparținea altei persoane. Duminica, 28 martie a.c., in jurul orei 15.00,…

- Marți, polițiștii de prevenire demareaza o campanie de informare a cetațenilor cu privire la furturile din auto, intitulata IMPREUNA SA LE FACEM VIAȚA GREA HOȚILOR. Campania vine ca urmare a creșterii infracțiunilor de furt din auto. Datele statistice arata ca deja in primele doua luni ale anului in…