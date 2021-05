Stiri pe aceeasi tema

- Autoturism de lux, cu valoare de piata de peste 1.300.000 lei, depistat in Portul Constanta.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au depistat in Portul Constanta Sud Agigea, intr un container cu bunuri personale sosit din SUA, un autoturism de teren a carui…

- Alte 25 de containere incarcate cu deseuri din Germania, in cantitate de aproximativ 500 de tone, au fost oprite marti, 11 mai, in Portul Constanta, informeaza Garda de Coasta, potrivit Agerpres. Destinatar era aceeasi firma din județul Prahova la care trebuia sa ajunga alte 300 de tone de deșeuri importate…

- „In continuarea cercetarilor in cazul din data de 7 mai, derulate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, politistii de frontiera de la Garda de Coasta, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Constanta, ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, luni, in Portul Constanța Sud Agigea alte 15 containere incarcate din Germania cu deșeuri, informeaza Poliția de Frontiera. Ele trebuiau sa ajunga la o firma din judetul Prahova. „In data de 10.05.2021, in continuarea cercetarilor in…

- Politistii de frontiera au oprit vineri, in Portul Constanta Sud Agigea, zece containere cu deseuri din Germania care urmeaza sa fie returnate expeditorului, se arata intr-un comunicat de presa al Garzii de Coasta. Containerele erau destinate unei societati din judetul Prahova care efetueaza activitati…

- In data de 19 martie, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu in Portul Constanța Sud Agigea, au participat impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, la un control specific asupra unui container…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in Portul Constanta Sud Agigea, intr un container sosit din China, 1.650 accesorii auto seturi placute frana in valoare totala de aproximativ 577.500 leiIn data de 19.03.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, aflandu…