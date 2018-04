Autoturism cuprins de flăcări pe autostrada A1 Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, incendiul a izbucnit la kilometrul 476 al autostrazii, pe sensul de deplasare Timisoara - Lugoj, iar la fata locului a fost trimis un echipaj de pompieri. In autoturismul BMW seria 5GT cuprins de flacari erau trei persoane care au reusit sa se salveze inainte de sosirea pompierilor. Cauza incendiului nu se cunoaste, deocamdata, aceasta urmand sa fie stabilita. Circulatia rutiera a fost oprita pe durata interventiei pompierilor. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

