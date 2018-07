Autoturism cu roțile în sus, pe autostrada A1 Seria accidentelor de circulație continua pe autostrada A1. Vineri seara, un autoturism a ajuns cu roțile in sus, la kilometrul 435, intre Margina și Lugoj. Intr-o clipa de neatenție, șoferul a pierdut controlul mașinii, care s-a rasturnat in afara carosabilului. Dintre cele cinci persoane care se aflau in mașina, doar conducatorul auto a avut nevoie de ingrijiri medicale. In cauza se efectueaza cercetari intr-un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

