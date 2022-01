Stiri pe aceeasi tema

- Masina rasturnata duminica, pe calea ferata, in zona localitatii Valea Draganului, era condusa de un minor de 16 ani, potrivit IPJ Cluj."Accidentul s-a produs pe DN 1 E60, in localitatea Poieni, unde un tanar de 16 ani, care se deplasa in directia localitatii Ciucea, ar fi pierdut controlul asupra directiei…

- O masina s-a rasturnat, duminica, 16 ianuarie, pe calea ferata, in zona localitatii clujene Poieni, iar un tanar de 16 ani, aflat la volan, a fost transportat la spital. Traficul feroviar a fost oprit, informeaza Agerpres , preluand date oferite de IPJ Cluj. Accidentul s-a produs in jurul orei 18.30,…

- Un adolescent in varsta de 16 ani s-a rasturnat cu mașina pe o cale ferata, in zona localitații Poieni, potrivit Monitorul de Cluj. „Accidentul s-a produs pe DN1E60, in localitatea Poieni, unde un tanar de 16 ani, care se deplasa in direcția localitații Ciucea, ar fi pierdut controlul asupra direcției…

- O masina s-a rasturnat, duminica seara, pe calea ferata, iar traficul feroviar in zona localitatii Valea Draganului a fost oprit. Masina era condusa de un tanar de 16 ani, potrivit IPJ Cluj.

- O masina s a rasturnat duminica, 16 ianuarie, pe calea ferata, in zona localitatii clujene Valea Draganului, iar un tanar a fost transportat la spital, in timp ce traficul feroviar a fost oprit.Interventie in urma rasturnarii unui autoturism pe calea ferata intre localitatile Poieni si Ciucea.O autospeciala…

- Pompierii clujeni au intervenit duminica la un accident de circulație produs intre Poieni și Ciucea, unde o mașina a ”aterizat” pe calea ferata.Accidentul s-a produs pe DN1E60, in localitatea Poieni, unde un tanar de 16 ani, care se deplasa in direcția localitații Ciucea, ar fi pierdut controlul asupra…

- Un tanar de 47 de ani a decedat, iar un barbat in varsta de 58 de ani este in stare grava dupa ce un TAF s-a rasturnat, joi dimineata, 25 noiembrie. Accidentul a avut loc in localitatea Cuejdiu, comuna Garcina, intr-o zona greu accesibila. “In aceasta dimineața, prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați…

- Trafic a fost blocat la trecerea la nivel cu calea ferata pe Dj203F, in localitatea Magura, pe tronsonul trenului de persoane care se deplasa pe ruta Buzau – Nehoiașu, in urma unui eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. „Din primele date de la fața locului se pare ca trenul a intrat in coliziune…