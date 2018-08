Autoturism căzut într-o râpă, la Teliu Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la aceasta ora pentru acordarea primului ajutor in cazul unui accident care a avut loc pe DN 10, in Teliu. Purtatorul de cuvant al ISU Brașov, plutonier major Luiza Danila, a precizat ca este vorba despre un autoturism cazut intr-o rapa. „Sunt trei victime, dintre care una se pare ca este incarcerata. Intervine o autospeciala de stins incendii cu apa și spuma cu modul de descarcerare, 1 echipaj SMURD si doua echipaje SAJ”, a afirmat Danila. Foto: arhiva The post Autoturism cazut intr-o rapa, la Teliu appeared first on . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

