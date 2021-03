Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de 240.000 lei care figureaza ca fiind semnalat furat din Cehia. La data de 14 martie, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit și indisponibilizat un autoturism cautat de autoritațile din Germania. In data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetatean din judetul Maramures cautat de autoritațile din Franta, pentru savarsirea unor infracțiuni de furt. Miercuri, 20 ianuarie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un autocamion, in valoare de 22.000 de euro, cautat de autoritatile din Spania. In data de 18.01.2021, in jurul orei 06.45, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat…

- Autoritatile de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat, ascunsi intr-un camion, 68 de cetateni din Irak, Turcia, Siria, Palestina si Egipt, care incercau sa treaca ilegal la frontiera cu Ungaria. In cursul noptii de 06/07.01.2021, autoritatile…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat la controlul de frontiera un autovehicul in valoare de 90.000 lei, cautat de autoritațile din Italia. In data de 29.12.2020, in jurul orei 07.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat…

- In data de 27.12.2020, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au desfasurat, in baza unor informatii, o actiune pe linia prevenirii si combaterii traficului international cu autoturisme furate. Astfel, a fost depistat, pe raza municipiului Constanta, un autoturism de lux, inmatriculat…