Autoturism cautat de autoritatile din Italia, indisponibilizat la sediul Garzii de Coasta

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.200 de electrocasnice susceptibile a fi contrafacute, confiscate in Portul Constanta Sud Agigea. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean sirian, in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Siret, judetul Suceava au descoperit și indisponibilizat un autoturism Audi A7, in valoare de 25.000 de euro, cautat de autoritațile din Slovacia. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmației: ”La nivelul Sectorului Poliției…

- Societatea care a transportat 14.000 de pachete cu tigari de contrabanda si a fost prinsa de politistii Garzii de Coasta a fost amendata cu 187.925 de lei.Autoritatile transmit ca amenda aplicata a fost deja incasata.Iata datele transmise de Garda de Coasta:In urma cercetarilor efectuate de catre politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, impreuna cu lucratori din cadrul Serviciului Rutier- I.P.J. Suceava, au depistat un autoturism marca Land Rover Evoque, care figureaza ca fiind cautat de autoritatile din Italia. Șoferul și pasagerul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in zona de competenta un cetatean roman care transporta peste 100 kilograme peste, fara sa detina documentele legale. In data de 02.09.2020, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Tulcea, aflandu…

- Politistii de frontiera au descoperit un autoturism marca KIA, model Sportage. In data de 2 septembrie 2020, actionand in baza unei informatii, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Constanta Sud ndash; Agigea au desfasurat o actiune pe linia combaterii traficului international…

- La data de 31 iulie 2020, politistii din Sebeș l-au depistat, pe raza municipiului, pe un barbat de 50 de ani, din Cugir, posesor al unui mandat european de arestare, emis de catre autoritațile judiciare din Italia, pentru savarșirea unor infracțiuni la regimul substanțelor stupefiante. Barbatul a fost…

