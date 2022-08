Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari parada moto din țara a avut loc astazi in municipiul Suceava in cadrul ediției de anul acesta a Bucovina Motorfest. Peste 300 de motocicliști din aproape intreaga țara și din strainatate s-au reunit astazi pe platoul Cetații de Scaun a Sucevei pentru a porni intr-o ...

- Recensamantul este o cercetare statistica de amploare, desfașurata la nivelul populației rezidente. Prin procesul de recenzare se realizeaza o imagine statistica clara a municipiului Cluj-Napoca. Cetațenii au posibilitatea sa se recenzeze pana in data de 31 iulie, fie cu ajutorul recenzorilor care vin…

- Terenul situat in cartierul Faleza Nord este inscris in cartea funciara a UAT municipiul Constanta cu numarul cadastral 256250 Initiatorul proiectului explica in expunerea de motive, ca la baza acestei decizii sta lipsa de spatii verzi si de parcuri amenajate corespunzator din municipiuConsilierii locali…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția Ecologie Urbana și spații verzi, Serviciul Spații verzi informeaza cetațenii municipiului ca in perioada 01.07.2022 – 30.09.2022 se desfașoara activitați de modernizare a urmatoa

- Protagonistul accidentului petrecut marți seara in municipiul Suceava, in centrul orașului, in dreptul fostei autogari, a fugit dupa ce a intrat cu BMW-ul intr-un stalp. Fuga acestuia a fost surprinsa de o camera de supraveghere, concluzia fiind ca respectivul s-a descurcat mai bine la alergat ...

- Primarul Mihai Chirica si-a actualizat declaratia de avere. Edilul sef al Iasului a incasat anul trecut o indemnizatie neta lunara de circa 14.000 lei, identica cu cea din anul realegerii in functia de primar. La acest venit se adauga sumele pe care le primeste din inchirierea unui apartament din Independentei…

- Modificare la centura ocolitoare pe latura de nord a municipiului Alba Iulia: Primaria lanseaza in consultare publica noul PUZ Modificare la centura ocolitoare pe latura de nord a municipiului Alba Iulia: Primaria lanseaza in consultare publica noul PUZ Elaborarea noului PUZ pentru construirea centurii…

- Un avion militar IAR Soim care a survolat Suceava intr-o campanie de promovare a carierei militare in cadrul Fortelor Aeriene Romane a starnit panica printre oameni. Totul s-a intamplat marti, in jurul pranzului, cand un avion militar romanesc a trecut de mai multe ori pe deasupra Sucevei, zburand…