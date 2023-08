Autotren în flăcări la Cetatea de Baltă: Intervin pompierii militari din Blaj și SVSU Cetatea de Baltă Pompierii militari din Blaj și SVSU Cetatea de balta au fost solicitați șa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la motorul unui autotren, pe raza comunei Cetatea de Balta. „Garda de intervenție Blaj intervin in cooperare cu SVSU Cetatea de Balta pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Cetatea de Balta. Din […] The post Autotren in flacari la Cetatea de Balta: Intervin pompierii militari din Blaj și SVSU Cetatea de Balta first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj . Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

