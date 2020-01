Autotren cu motostivuitoare, în flăcări pe DN 6 BUCHIN – In jurul orei 16.00, pompierii militari din Caransebeș au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma la stingerea unui incendiu care a cuprins un autotren care transporta doua motostivuitoare, pe DN 6, in zona Buchin. Incendiul a fost stins suficient de repede pentru a fi salvate din flacari un motostivuitor și remorca autotrenului, celalalt motostivuitor fiind afectat de incendiu in proporție de 70%. Remorca a suferit totuși avarii, dar pe o suprafața redusa (o parte din tavan). Cauza probabila a incendiului: scurt-circuit electric de la unul din acumulatorii motostivuitoarelor.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ultima ora! Imagini cutremuratoare: Mașina de poliție spulberata intr-un accident cumplit. Doi polițiști au fost grav raniți și au ramas incarcerați. foto O mașina de poliție a fost lovita in timp ce insoțea o ambulanța. Doi agenți de poliție au fost grav raniți și au ramas incarcerați. Oferta de…

- Aeroportul din orasul spaniol Alicante a fost evacuat, miercuri, din cauza unui incendiu de amploare, afirma surse citate de presa spaniola.Traficul aerian a fost deviat din cauza fumului dens degajat de incendiu. Numeroase echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru stingerea incendiului.…

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa amiaza, pe una dintre cele mai circulate șosele din Banat. Mașina de Poliție era in misiune, și insoțea o ambulanța care aducea un pacient cu probleme psihice din Teleorman la un spital de psihiatrie din Timiș. Accidentul s-a petrecut in apropiere de Caransebeș,…

- Un grav accident rutier s-a produs in județul Caraș Severin. O mașina de poliție a fost lovita in plin in timp ce insoțea o ambulanța. Doi agenți de poliție au fost grav raniți și au ramas incarcerați. Accidentul s-a produs pe DN 6, intre Caransebes si Orsova, in zona localitatii Buchin din judetul…

- Autoturism in flacari la Peșteana, județul Gorj. Pompierii gorjeni au fost solicitați duminica sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgența generata de un incendiu izbucnit la un autovehicul in comuna Balteni, satul Peșteana Jiu. La fața locului locului s-a deplasat o autospeciala de lucru…

- Politistii si pompierii au demarat o ancheta complexa la Gavojdia dupa ce noaptea trecuta ar fi fost incendiata o casa din localitate. Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 3.10. ”La locul interventiei s-au deplasat de urgenta 3 autospeciale de stingere, un echipaj SMURD si 15 pompieri din Lugoj.…

- Șase pompieri cu o autospeciala de stingere au intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o mașina, in localitatea Ciuperceni din județul Satu Mare. Nu au fost inregistrate victime. Cauza probabila de producere a incendiului a fost stabilita ca fiind…