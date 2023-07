Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe podul peste bratul Borcea se deschide integral incepand de joi, a anuntat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. “Circulatia va fi reluata total si pe calea 2 (sensul Constanta – Bucuresti) a acestui pod situat pe A2 (Autostrada…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca se vor ridica restricțiile instituite pe Autostrada A2 pentru lucrarile de reabilitare la podul peste brațul Borcea.

- Incepand de astazi, 1 iunie 2023, se suspenda taxa de pod de la Fetesti. Potrivit CNAIR, marti, 30.05.2023, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 476 2023 Ordinul nr. 1.178 2023 privind stabilirea unor derogari de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836 2018 pentru…

- Achitarea taxei de pod de la Fetesti-Cernavoda se suspenda provizoriu incepand cu 1 iunie.Achitarea peajului la Fetesti - Cernavoda se suspenda provizoriu incepand cu data de 1 iunie 2023, pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare a podului peste bratul Borcea, dar nu mai tarziu de 31 august…

- ”Marti, 30.05.2023, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 476/2023 Ordinul nr. 1.178/2023 privind stabilirea unor derogari de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Deși ministrul Transporturilor a declarat, ieri, ca se are in vedere suspendarea taxei de pod de la Fetești, azi, CNAIR vine și spune ca NU. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va comunica public momentul si perioada in care achitarea taxei de pod de la Fetesti va fi…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va comunica public momentul si perioada in care achitarea taxei de pod de la Fetesti va fi suspendata, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.Institutia a venit cu aceasta precizare dupa ce ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…