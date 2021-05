Autostrăzile PNRR: Ocolire obligatorie la intrarea în judeţul Iași Principalele trei proiecte ce urmeaza sa fie incluse in PNRR vizeaza constructia a trei tronsoane de autostrada: Foscani - Bacau (96 km), Bacau - Pascani (77 km) si o ruta de circa 30-50 km intre Leghin/Pipirig (Neamt) - Motca (Iasi). Primele doua sectiuni fac parte din autostrada A7, iar celalalt tronson este unul dintre „capetele" sectorului montan al autostrazii A8. Ce proiecte se finanteaza in Moldova si stadiul lor Mai multe surse oficiale sustin ca a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Primele patru tronsoane din A7, de la Ploiești la Pașcani, vor fi scoase la licitație pentru construcție anul acesta, potrivit unui calendar anunțat vineri de catre ministrul Transporturilor Catalin Drula. Primul va fi Ploiești -Buzau in mai, urmat...

