Nu e nimic ieșit din comun ca toamna lui 2021 surprinde proiectul A13 Bacau – Brașov in punctul in care era și la inceputul verii: adica, incremenit in „chinurile” Analizei multicriteriale etapa 2, la capatul careia (cand va fi oare acest capat!?) proiectantul ar trebui sa stabileasca traseul final al autostrazii, scrie europarlamentarul Dragoș Benea […] Articolul „Autostrazile” Moldovei, sub guvernarea de dreapta: „Tot pe loc, pe loc, pe loc sa rasara busuioc!” apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .