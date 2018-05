Masura inseamna costuri mult mai ridicate, deschide calea catre „comisioane legale” și duce la neaccesarea fondurilor Europene de pana la 85% din costul total al construcțiilor – bani nerambursabili, potrivit unei postari recente a ASCORO. Asociația mai considera ca un PPP in domeniul autostrazilor va aduce și intarzieri nepermis de mari in derularea unor proiecte ce sunt deja demarate. Redam opiniile ASCORO pe tema PPP in domeniul autostrazilor. Reamintim ca zilele trecute Guvernul și-a anunțat intenția de a derula trei proiecte in acest sistem, respectiv Ploiești-Brașov, Tg.Neamț – Iași –…