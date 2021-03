Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție privind realizarea a 6 noduri rutiere pe autostrazile A1 și A3, in zona de Vest a Romaniei cu ofertantul declarat caștigator, Search Corporation SRL.

- CNAIR va face șase noduri de rețea pe autostrazile A1 și A3, in zona de vest a Romaniei. Trei dintre acestea vor fi in Timiș. Documentația costa jumatate de milion de euro, majoritatea banilor provenind din fonduri europene nerambursabile.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic de executie necesare realizarii a sase noduri rutiere pe autostrazile A1 si A3 cu ofertantul castigator, Search Corporation. Potrivit unui comunicat…

- Directiile Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, Brasov si Cluj au inceput montarea, in premiera, a unor indicatoare rutiere pe bretelele de acces pe Autostrada A1, A3 si A10, care avertizeaza soferii sa nu intre pe contrasens pe soseaua de mare viteza.

- Confruntata destul de des cu problema accesului pe banda greșita din partea șoferilor care intra pe autostrada, soldata de multe ori cu accidente grave, Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a decis amplasarea in nodurile de intrare/coborare de pe autostrada a unor indicatoare de avertizare asupra…

- Firma Docser SRL pare a fi bine „infipta” in bugetele publice, avand contract dupa contract cu autoritațile din municipiul Bacau. Dupa alimentele vandute la suprapreț Caminului pentru Persoane Varstnice, Docser și-a diversificat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Contractul, in valoare de peste 42.000 de euro, a fost atribuit prin negociere fara publicare prealabila si nu s a organizat o licitatie electronica. Firma care a batut palma cu SCJU Constanta este Sante International SA, din Bucuresti. In vara acestui an, firma a castigat contractul pentru un lot de…

- CHIȘINAU, 24 dec - Sputnik. "In cadrul discuției am oferit șefului statului informațiile principale referitoare la cele mai importante aspecte ale funcționarii statului, inclusiv situația bugetar-fiscala, pandemia, securitatea statului, aspect legate de reintegrarea țarii, relațiile cu partenerii…