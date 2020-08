Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Harta judetelor din Romania unde purtarea mastii de protectie este obligatorie si in spatiile deschise Dupa ce bilantul noilor cazuri de coronavirus a crescut ingrijorator de la o zi la alta, purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise a devenit obligatorie in 14 judete din…

- Polițiștii din Giurgiu desfașoara, joi dimineața, noua percheziții in județele Calarași și Ilfov, la mai multe persoane acuzate de inșelaciune, dupa ce ar fi postat anunțuri ca vand maști de protecție, insa in coletele expediate au pus role de hartie igienica, pacalind astfel aproape 90 de persoane.Conform…

- Comisarul UE pentru Transporturi: Accelerarea constructiei de autostrazi depinde de autoritatile din Romania. Intotdeauna au existat surse de finantare Accelerarea constructiei de autostrazi in Romania depinde in principal de autoritatile din Romania, a declarat, joi, Adina Valean, comisar european…

- Dupa cum a afirmat coordonatorul Centrului Regional de Transplant, medicul Raluca Neagu, ineditul situatiei consta in faptul ca tanara avea o grupa de sange foarte rara, respectiv 0 negativ. In acest caz, au fost gasiti pacienti compatibili si in afara granitelor tarii. „Inima a fost prelevata de o…

- Senatorul, Talpoș Ioan Iustin: Neincrederea in pandemie, dezinformarea și instigarea la nerespectarea masurilor de protecție are consecințe grave in vieți omenești! In ultimele saptamani, in Romania, numarul bolnavilor de coronavirus a crescut la nivelul varfurilor din luna aprilie. In ciuda acestui…

- Ceresit susține constructorii din toate șantierele! Henkel, prin brandul Ceresit, iși dorește sa susțina activitatea constructorilor, avand ca prioritate siguranța muncii acestora. Ceresit este lider pe piața materialelor de construcții pentru finisari, cu o notorietate de 99% in randul specialiștilor,…

- Campania de donatii ldquo;Safety Kit pentru educatieldquo; a reusit sa isi atinga misiunea si a acumulat fonduri suficiente din comunitate pentru achizitionarea a 2000 de kituri de protectie impotriva COVID 19 Aceste kituri contin masti si dezinfectant si vor fi livrate elevilor din anii terminali clasele…

- Muncitoare romance neprețuite. Un viticultor italian a trimis un avion privat in Romania pentru a aduce o echipa de femei cu care lucreaza de ani de zile Viticultorul italian Martin Foradori Hofstatter a decis sa inchirieze un mic avion privat pentru a-si aduce din Romania o echipa de femei care lucreaza…