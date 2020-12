Autostrăzi inaugurate pe repede înainte Romania va sari maine de borna de 900 de kilometri de autostrada pentru ca in doua zile vor fi puși in funcțiune 31 de kilometri noi. Este vorba de tronsonul de 16 kilometri din centura ocolitoare a Bacaului, ceea ce reprezinta prima șosea rapida din Moldova, și de cei 17 kilometri din lotul 1 de pe Sebeș-Turda. Vor fi practic 906 kilometri in total. Daca pana la finele anului va fi finalizat și ciotul de 6 kilometri dintre Cristian și Rașnov, Romania va aduna la finele acestui an o rețea de 912 kilometri de autostrada. Astazi și maine avem doua inaugurari heirupiste, ținand cont ca duminica vom… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Video| Autostrada A10- Sebeș-Turda, lotul 1 filmat complet: Eforturi pentru deschiderea circulației rutiere pana la 1 Decembrie 2020. 4 firme asfalteaza ,,in draci” Autostrada A10- Sebeș-Turda, lotul 1 filmat complet: Eforturi pentru deschiderea circulației rutiere pana la 1 Decembrie…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat duminica seara ca în acest an vor fi inaugurate trosoanele de autostrada Râsnov – Cristian si lotul 1 din Sebes – Turda, dar si cei 17 kilometri în regim de autostrada din cei 31 de…

- Asociatia Construim Romania a prezentat lucrarile la lotul de Autostrada A3 Rasnov - Cristian. „Stratul de uzura a fost fost asternut deja pe mare mare din acest lot, au fost montati parapetii, si s-au trasat premarcajele. La ultima portiune, dintre DN 73A si DN 73, care include si pasajul peste DN73A…

- Romania ar putea avea in urmatorii patru ani ceva mai bine de 1.500 de kilometri de autostrada și 300 de kilometri de drum expres daca spusele ministrului Lucian Bode se vor materializa. Se vor adauga practic 700 de kilometri la cei 873 de kilometri de autostrada existenți in acest moment și se vor…

- El a fost intrebat cati kilometri de autostrada vor fi finalizati in urmatorii patru ani. "Avem in derulare proiecte importante si consideram ca 700 de kilometri de autostrada si 300 de km de drum expres pot fi finalizati", a spus ministrul. In ceea ce priveste autostrazile, vor fi gata lotul 1 si lotul…

- Dupa ce au fost deschiși traficului circa 25 de kilometri noi de autostrada pana acum in acest an, ministrul Transporturilor spera sa mai inaugureze inca 45 de kilometri de autostrada. Pe doua tronsoane vorbim de posibile deschideri cu mult inaintea termenelor contractuale, dar pe alte tronsoane discutam…

- Autoritațile sunt pe punctul de a inaugura circulația pe un nou tronson de pe autostrada A3 București - Borș, iar de data aceasta este vorba despre un lot de 18 kilometri dintre Iernut și Chețani. Lotul face parte din tronsonul Targu Mureș - Gilau și este aproape finalizat, cu excepția unei zone cu…

- Sectorul Biharia-Bors din Autostrada A3 Transilvania, cu o lungime de 5,5 kilometri, aflat la granita cu Ungaria, a fost deschis circulatiei vineri, fiind primul lot de autostrada inaugurat in 2020. Totodata, a fost s-a inaugurat si noul Punct de Trecere al Frontierei Bors II, cu o latime de 10 benzi,…