Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a intocmit lista proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate, in baza datelor transmise de catre 9 ministere, potrivit unui memorandum care va fi discutat vineri in sedinta de Guvern.

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor sa defineasca, pana la 31 iulie, tipul de proiecte care pot fi finațate in cadrul exercitiului financiar multianual european 2021-2027. Romania va beneficia de 80 de miliarde de euro in urma summit-ului Consiliului European la care s-au negociat fondurile…

- Spania pregateste un plan de investitii in valoare de 150 miliarde de euro (168,41 miliarde de dolari) - care va fi finantat prin fonduri europene si va ajuta economia sa se redreseze in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), a anuntat vineri premierul Pedro Sanchez (foto), transmit AP si Reuters.…

- Guvernul a anuntat o serie de proiecte ce vizeaza investitii majore inclusiv in judetul Constanta. Peste 1,33 miliarde de euro sunt destinate exclusiv porturilor din judet, suma careia i se adauga si altele. Pentru Drumul expres Macin Tulcea Constanta este prevazut un cost cu TVA de 1075,7 milioane…

- Guvernul Romaniei a publicat un plan detaliat de relansare economica dupa criza provocata de pandemia de COVID-19. Printre pașii de relansare, Guvernul a enumerat și cateva masuri in planul sportului, printre care investiții de nu mai puțin de 12 miliarde de lei. Iata o enumerare a promisiunilor facute…

- Planul prezentat de Guvernul PNL prevede mai multe masuri de protectie sociala, printre care si ajutor social pentru copiii care vin din medii defavorizate. Citeste si: Planul de relansare economica. PNL promite 3 spitale noi pana in 2027 si o investitie de aproape 5 miliarde de euro in sanatate…

- Administratia Trump pregatete un program in valoare de 1.000 de miliarde de dolari in domeniul infrastructurii, concentrat pe proiecte din sectorul transporturilor, in cadrul masurilor de revigorare a celei mai mari economii din lume, a declarat marti o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters,…

- Un raport preliminar a fost publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului privind cele peste 700 de publicații inscrise pe lista pentru acordarea de bani de la Guvern. Printre solicitanți se afla și site-uri de știri locale. „Avand in vedere numarul mare de solicitari cu documentație incompleta,…