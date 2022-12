Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea estimata a lucrarilor de modernizare a CDMN si CPAMN conform studiului de fezabilitate este de 1.673.251.758 lei Lucrarile pentru restabilirea sectiunii proiectate initial a canalului se vor executa sub nivelul apei pentru obtinerea formei geometrice proiectate a canalului si vor consta in…

- Primarul comunei Taureni, Ovidiu Oltean, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, republicata, și Hotararii Guvernului Romaniei nr. 831/2022 și-a facut publica intenția de a aproba, printr-o Hotarare de Consiliu, Proiectul de hotarare…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul liberal carașean Dumitru Rujan vorbește despre investiția de 2 milioane de euro pentru infrastructura de transport care strabate trei județe. Potrivit oficialului, a fost publicat Proiectul de Hotarare de Guvern pentru modernizarea Magistralei CFR Craiova-Caransebeș, valoarea…

- Joi 17 noiembrie va avea loc ceremonia de deschidere a celui mai mare incubator de afaceri din Regiunea Centru, Incubcenter din Targu Mureș. Evenimentul va avea loc pe strada Fabricii de Zahar 18 B, incepand cu ora 9:00. Proiectul finanțat din fonduri europene nerambursabile are ca scop crearea unui…

- ”CTE CNAIR a avizat astazi indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada A8 (sectiunile finantate prin PNRR)”, a anuntat, vineri, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Sectiunile finantate prin PNRR sunt Sectiunea I: Targu Mures – Miercurea Nirajului, care are 25 de km si Sectiunea III:…

- CTE CNAIR a avizat astazi indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada A8 (secțiunile finanțate prin PNRR)! Secțiunea I: Targu Mureș – Miercurea Nirajului ( 25 km) Secțiunea III: Leghin – Targu Neamț ( 30 km) Este un pas extrem de important pentru lansarea in licitație anul acesta a contractelor…

- Ilyes-Toth Botond, managerul executiv al Sylevy Salubriserv, societatea care și-a asumat misiunea de a colecta selectiv deșeurile menajere de la gospodariile individuale din municipiul Targu Mureș, prezinta, in interviul urmator, informații de ultima ora despre activitatea curenta a companiei care are…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel-Ioan Boloș, a facut, in data de 3 august 2022, cateva precizari despre proiectul "Muzeului Fotografiei" din Targu Mureș, aflat in portofoliul autoritaților locale din "Orașul Trandafirilor" și propus in vederea obținerii unei finanțari prin intermediul…