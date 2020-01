Stiri pe aceeasi tema

- Finantarea in Parteneriat Public-Privat (PPP) a Autostrazii "Unirii" nu este solutia corecta, pentru ca trebuie intai finalizat studiul de fezabilitate pe fonduri europene si ulterior sa mergem catre instrumentele de finantare, a declarat, marti, la Radio Romania Actualitati, ministrul Transporturilor,…

- Suspendarea finantarii autostrazii Sibiu-Pitesti poate avea loc doar in cazul in care acest proiect ar fi fost aprobat de Comisia Europeana, lucru care nu s-a intamplat, iar luni este programata o intalnire cu toti factorii implicati, precum si cu expertii Jaspers, pentru a se raspunde cu celeritate…

- Litigiile in curs pentru perioada 2007 - 2019 ce vizeaza contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructura si Metrorex, acele revendicari, celebrele claim-uri, sunt in total de 2,2 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.…

- Lucrarile la podul peste Mures pe autostrada Lugoj-Deva lotul 3 se ridica la 80.000-100.000 de euro si se vor finaliza la sfarsitul acestei saptamani, iar daca expertii de la CESTRIN imi spun ca acest obiectiv poate fi dat in trafic cu restrictii de viteza, respectiv cu restrictii de tonaj, acest…

- ROMATSA are popriri de 394,9 milioane de euro pe conturi, in urma unui proces castigat de fratii Micula impotriva statului roman, iar joi voi avea o intalnire cu reprezentantii companiei pentru a gasi solutii de iesire din aceasta situatie, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Toate contractele de achizitie incheiate de TAROM, in special cele pentru aeronavele in sistem leasing, vor fi analizate imediat dupa ce vom fi investiti de Parlament, in conditiile in care ne propunem prin programul de guvernare sa reducem pierderile inregistrate de aceasta companie in ultimii ani,…

- Lucian Bode, Ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a declarat in cadrul audierilor din Parlament, ca Posta Romana are datorii de 257 de milioane de lei in prezent, iar singura solutie ar fi listarea la bursa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a facut…

- Posta Romana, Societatea Nationala de Radiocomunicatii, participatiile statului la Telekom, CERT-RO si Institutul de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI vor intra in configuratia noului Minister al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si vom promova deschiderea operarii serviciilor…