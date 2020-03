Stiri pe aceeasi tema

- Trei mari autostrazi sunt in prezent planificate conform MasterPlanului catre Moldova, iar o a patra – Autostrada Nordului – care nu apare in strategia convenita cu Comisia Europeana, a aparut din nou in discursul politicienilor, potrivit hotnews. Toate cele patru proiecte sunt in diferite stadii de…

- Trei mari autostrazi sunt in prezent planificate conform MasterPlanului catre Moldova, iar o a patra - Autostrada Nordului - care nu apare in strategia convenita cu Comisia Europeana, a aparut din nou in discursul politicienilor. Toate cele patru proiecte sunt in diferite stadii de implementare, a explicat…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, iar printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numara ordonanta de urgenta prin care se vor anula parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic - Brasov si pentru tronsonul Targu Mures - Iasi al autostrazii Unirii.Citește și: SURSE - Thriller…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, iar printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numara ordonanta de urgenta prin care se vor anula parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic - Brasov si pentru tronsonul Targu Mures - Iasi al autostrazii Unirii. Ministrul Transporturilor, Lucian…

- Finantarea in Parteneriat Public-Privat (PPP) a Autostrazii "Unirii" nu este solutia corecta, pentru ca trebuie intai finalizat studiul de fezabilitate pe fonduri europene si ulterior sa mergem catre instrumentele de finantare, a declarat, marti, la Radio Romania Actualitati, ministrul Transporturilor,…

- CNAIR a inaugurat 21 km de autostrada, dar cu restricții de viteza și de tonaj. Guvernarea PSD reziliase contractul CNAIR a inaugurat, luni, 21,1 kilometri din lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, portiunea dintre Ilia si Holdea, a anuntat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,…

- "Incepand de astazi, in Romania sunt dati in operare 857, 5 kilometri de autostrada si drum national in regim de autostrada. Astazi CNAIR va da in trafic cei 21,1 kilometri din lotul 3 al autostrazii Lugoj – Deva, vorbim de portiunea dintre Ilia si Holdea, administrativ pe teritoriul a patru UAT-uri…

- Lucrarile la podul peste Mures pe autostrada Lugoj-Deva lotul 3 se ridica la 80.000-100.000 de euro si se vor finaliza la sfarsitul acestei saptamani, iar daca expertii de la CESTRIN imi spun ca acest obiectiv poate fi dat in trafic cu restrictii de viteza, respectiv cu restrictii de tonaj, acest…