Joi, 27 iunie 2024, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va incheia un protocol de predare catre Compania Naționala de Investiții Rutiere (CNIR) pentru mai multe proiecte majore de investiții in infrastructura, inclusiv Autostrada Unirii A8 și Autostrada A3 Ploiești – Brașov. CNIR a fost inființata pentru preluarea dezvoltarii proiectelor de autostrazi și […] The post Autostrada Unirii A8 și Autostrada A3 Ploiești-Brașov, transferate catre CNIR. Joi se semneaza protocolul appeared first on Puterea.ro .