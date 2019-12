Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC) anunta ca a transmis catre Comisia Europeana contracte de finantare in valoare de 160 de milioane de euro, in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de…

- Direcția Comunicare din cadrul Ministerului Transporturilor a transmis marți, intr-un comunicat de presa, ca salajeanul Felix Ardelean face parte din noua echipa a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, in calitate de director general al unei structuri extrem de importante.…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a dat marti asigurari ca are toata determinarea sa solicite sprijin Comisiei Europene pentru salvarea CFR Marfa si niciodata nu s-a pus si nu se va pune problema ca aceasta companie sa fie lichidata. "Vreau sa spun foarte clar,…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a declarat marti, ca a discutat cu reprezentantul Comisiei Europene despre scenariile privind ajutorul de stat de 363 demilioane de euro acordat CFR Marfa care v a trebui returnat. Acesta a asigurat ca nu se pune problema lichidarii,…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a declarat marti, ca a dicutat cu reprezentantul Comisiei Europene despre scenariile privind ajutorul de stat de 363 de euro acordat CFR Marfa care v-a trebui returnat. Acesta a asigurat ca nu se pune problema lichidarii.Citește…

- Premierul Ludovic Orban participa la Comandamentul de iarna, convocat la ora 21.00, la Palatul Victoria, potrivit unui anunț facut de Guvern.Citește și: Ludovic Orban anunța SCHIMBAREA radicala: Cine primește bani cu PRIORITATE in sistemul de Educație Mai participa viceprim-ministrul…

- Liberalul Lucian Bode, deputat de Salaj, a primit aviz pozitiv în comisiile reunite din Parlament pentru a prelua portofoliul de Ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din noul cabinet Orban. La audieri Bode a spus ca va trimite la DNA toate litigiile comerciale care vizeaza…

- Listarea Postei Romane ar fi o solutie, insa acest lucru nu se va intampla in acest an, a declarat, miercuri, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament, Lucian Bode, ministrul propus pentru Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. "Vorbim…