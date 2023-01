Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Drumuri face o noua incercare pentru finalizarea lucrarilor pe lotul Suplacu de Barcau-Chiribiș, tronson de 26 de kilometri de pe Autostrada Transilvania. Este lotul cu viaductul construit de Bechtel la Suplacu de Barcau (jud. Bihor), viaduct de 1,6 kilometri, unul dintre cele mai lungi…

- Sectiunea Suplacu de Barcau – Chiribis (26,35 km) a Autostrazii Transilvania a fost relansata in licitatie, iar 15 martie 2023 este data limita pentru depunerea ofertelor, a anuntat, joi, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. „Contractul…

- Compania de Drumuri a trimis spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) licitatia pentru proiectarea si executia capetelor Autostrazii Unirii, tronsoanele de la Targu Mures si Targu Neamt fiind ultimele doua loturi de autostrada finantate prin PNRR. Dupa validarea de la ANAP,…

- Descoperire arheologica de excepție pe o autostrada din Romania. Pe șantierul autostrazii A7 s-a descoperit un mormant princiar al unui razboinic. Acesta a fost ingropat alaturi de calul sau și inconjurat de peste 120 de obiecte de aur sau suflate cu aur. Descoperire arheologica impresionanta pe lotul…

- Desi a trecut mai bine de o jumatate de an de la data la care CNAIR a reziliat contractul pentru tronsonul Biharia – Chiribis al Autostrazii Transilvania, nici un constructor nu s-a interesat sa preia lucrarile, in conditiile in care CNAIR aproape ca a triplat suma oferita.

- Porțiunea Chețani - Campia Turzii, din Autostrada A3, este singura lipsa dintre Targu Mureș și Cluj-Napoca. Inițial, contractul pentru realizarea acestui tronson a fost semnat in 2015, dar constructorul a reușit sa ajunga cu lucrarile la doar 40% in 6 ani. Tocmai de aceea, anul trecut, Compania de Drumuri…