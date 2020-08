Autostrada spre Grecia, blocată de zeci de protestatari bulgari Cateva zeci de protestari bulgari, care cer de 24 de ore demisia Guvernului de la Sofia, blocheaza, duminica, autostrada spre Grecia. Oamenii acuza guvernul de corupție. Exista mari intarzieri in desfașurarea traficului spre vecinii bulgarilor, in condițiile in care cozile erau deja kilometrice la intrarea in Grecia pe la punctul de trecere a frontierei Kulata - Promachonas din cauza masurilor COVID-19 introduse de greci. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Protestele din Bulgaria au intrat intr-o noua faza. Dupa instalarea unor corturi de campanie in fața guvernului și președinției, zeci de oameni au blocat autostrada E-79. Aceasta face legatura intre Sofia și Kulata-Promachonas, singurul punct de trecere a frontierei spre Grecia.

- Protestatarii care cer de 24 de ore demisia guvernului bulgar, pe care il acuza ca este corupt, si-au sporit presiunea duminica adaugand o noua tabara celor doua care, incepand de joi, au blocat traficul in centrul capitalei Sofia si au blocat ruta principala spre Grecia, relateaza EFE. …

