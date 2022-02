Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Sibiu - Pitești este una vitala pentru infrastructura din Romania și mai ales pentru constructorul auto de la Mioveni. Primul tronson, Sibiu - Boița, are o lungime de 13.17 kilometri, iar ordinul de incepere al lucrarilor a fost semnat in 30 martie 2020. Contractul in valoare de circa 127…

- Primarul Cristian Gentea a semnat joi, 6 ianuarie 2022, doua contracte – „Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori” și „Managementul parcarilor și implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul…

- Vineri, 31.12.2021, urmare a finalizarii procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția secțiunii 2 a Autostrazii Sibiu – Pitesti, Boița – Cornetu. Ofertantul desemnat caștigator este ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET…

- DRDP Timișoara anunța ca a fost semnat contractul pentru expertizarea lucrarilor de pe DN7A. Proiectul prevede expertizarea lucrarilor executate, intocmirea documentației pentru autorizarea/desființarea execuției lucrarilor P.A.C./P.A.D., actualizarea documentației in faza de proiect tehnic și asistența…

- CNAIR arata ca in perioada imediat urmatoare vor incepe lucrarile de construcție pentru dotarile aferente a 6 spații de servicii supuse contractelor de concesiune incheiate de CNAIR in anul 2021 pe autostrazile deschise traficului rutier situate pe rutele Nadlac – Sibiu (A1), Pitești – București …

- Compania de Drumuri a semnat contractul pentru proiectarea si executia lotului 4 al Autostrazii A 1 Sibiu – Pitesti, cu acelasi constructor care lucreaza pe primul lot, intre Sibiu si Boita. Valoarea contractului este de 1,67 miliarde de lei fara TVA, iar finantarea va fi asigurata din fonduri europene…

- Contractul pentru proiectarea si executia lotului 4 al Autostrazii A 1 Sibiu – Pitesti a fost semnat astazi, cu antreprenorul PORR, acelasi constructor care lucreaza deja pe primul lot, intre Sibiu si Boita ( 13 km.). Lotul 4 are o lungime de 10 kilometri intre Curtea de Arges si Tigveni iar durata…

- Proiectare si executie "Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu - Tigveni" - pana la data de 20.01.2022, ora 15.00. Aceasta decizie va permite ca perioada pentru depunerea ofertelor sa fie proportionala cu volumul de informatii suplimentare care vor fi aduse la cunostinta operatorilor economici…