Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana nu a transmis nicio scrisoare de suspendare a finantarii din fonduri europene a autostrazii Sibiu-Pitesti, ci o scrisoare de observatii prin care cere informatii suplimentare cu privire la acest proiect, informeaza Ministerul...

- Deputatul de Gorj Victor Ponta a spus ieri ca sustine punctul de vedere al lui Adrian Nastase, potrivit caruia PSD a devenit un partid de rangul doi, destructurat si cu prea multe centre de comanda. Uitand ca i-a fost candva consilier, Ponta a s...

- O romanca de 50 de ani este anchetata in Italia, dupa ce a facut 140.000 de euro ca ingrijitoare insa nu si-a declarat veniturile la stat. Ajunsa in urma cu cativa ani in Italia, romanca s-a inscris pentru a primi ajutor social. Romanca este acuzata de frauda in Italia Conform site-ului oficial al Garzii…

- Comisia Europeana a publicat solicitarea de propuneri pe anul 2020 pentru programul Erasmus+, iar bugetul estimat de peste 3 miliarde de euro, in crestere cu 12% fata de cel din 2019, va oferi mai multe oportunitati tinerilor europeni de a studia, a se pregati sau castiga experienta profesionala in…

- Juventus Torino a remizat in deplasare cu Lecce, scor 1-1, și poate pierde prima poziție la finalul etapei. Vezi AICI programul etapei #9 din Serie AVezi AICI clasamentul actualizat din Serie A Maurizio Sarri l-a odihnit pe Cristiano Ronaldo, dar rezultatul nu a fost cel ținit pentru campioana Italiei.…

- Intre 15.000 – 20.000 de profesori risca sa-si piarda locurile de munca, dupa ce Senatul a adoptat legea cu privire la reducerea numarului de ore in invatamant, avertizeaza sindicatele din Educatie. “Senatul Romaniei a aprobat cu unanimitate de voturi modificarea art. 66 din Legea Educatiei Nationale.…

- Primaria Capreni poate sa piarda o afacere care i-a adus, pana in prezent, mai bine de un miliard de lei vechi dupa ce nu a respectat un act de donatie incheiat in urma cu mai bine de o suta de ani. La vremea respectiva, primaria din localitate doban...