- Seful CNAIR Cristian Pistol afirma ca, pana la sfarsitul zilei de duminica, lucrarile de defrisare de pe Valea Oltului vor ajunge la peste 26% din totalul suprafetei de padure care trebuie defrisata.

- Lucrarile de defrișare au depașit 23% din suprafața de 10 hectare de padure aflata in zona critica de pe Valea Oltului. Anunțul a fost facut sambata seara de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Lucrarile au inceput in urma cu șase zile.

- „De ce am ales iulie-august? Pentru ca este perioada pe care o putem folosi la maximum, si nu riscam un an de zile. Eu nu imi permit sa intarzii un an de zile. Urmatoarea fereastra de oportunitate ar fi in mai-iunie anul viitor. Poate multi care ar fi fost in locul meu ar fi luat decizia sa amane ca…

- Au și aparut problemele pe Valea Oltului : DRDP Brașov anunța ca lucrarile de defrișare au generat deja caderi de pietre si material lemnos. Lucrarile de defrișare a versantului de pe Valea Oltului au inceput luni, fiind efectuate de opt echipe de muncitori, anunța DRDP Brașov , care preciyeaza ca au…

- Autostrada Moldovei A7, cruciala pentru conectarea Ploieștiului cu Buzaul, se confrunta cu provocari semnificative in implementarea lucrarilor, cu impact direct asupra termenelor de finalizare stabilite pentru acest an. Autoritațile monitorizeaza indeaproape evoluția primelor trei loturi, in contextul…

- Autoritatile israeliene se luptau marti cu incendii de padure intense in nordul tarii, izbucnite la scurt timp dupa tirurile de rachete si drone din Libanul vecin, ceea ce a fortat evacuarea partiala a unui oras, relateaza AFP. ”Unitatile de pompieri, asistate de diverse entitati, lucreaza pentru a…

- Potrivit unei recente intalniri ce a avut loc la Valcea cu turcii de la Mapa-Cengiz, care construiesc Lotul 2 Boița-Cornetu al Autostrazii Sibiu-Pitești, se fac mobilizari pentru demararea primelor lucrari.

- Informația potrivit careia lucrarile la cea mai dificila secțiune a Autostrazii Sibiu-Pitești vin cu restricții de circulație pe Valea Oltului, a fost facuta publica de catre un oficial din Ministerul Transporturilor.