Stiri pe aceeasi tema

- “Din pacate, nu pot sa fac abstractie de faptul ca pe cele 13 santiere de autostrazi se avanseaza în ritm de melc, desi la nivel de minister si de Companie (CNAIR - n. r.) am facut toate eforturile si am atins obiectivele pe care mi le-am propus - acelea de a nu mai exista bariere administrative…

- Lucrarile pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș – Turda par „incremenite in timp”, iar in unele puncte, șantierul arata dezolant. Cel putin aceasta este concluzia in urma monitorizarilor in teren efectuate recent de membrii Asociatiei Pro Infrastructura și ai forumului peundemerg.ro. Potrivit acestora, problema…

- Deschiderea loturilor trei si patru ale Autostrazii A 10 Sebes-Turda va intarzia, din cauza ca trebuie facute teste suplimentare, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova. Citește și: VIDEO: Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1/ Stadiul lucrarilor la sfarșitul lunii mai 2018 ”Din pacate, sunt motive…

- Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a anuntat ca se amana pentru sfarsitul lunii iunie deschiderea loturilor trei si patru ale Autostrazii A 10 Sebes-Turda, decizia fiind motivata prin necesitatea unor teste suplimentare, relateaza Radio Romania Actualitati (RRA). Anterior, ministrul declarase ca…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, luni, ca, referindu-se la scrisoarea comisarului european Corina Crețu, ca se refera la perioade anterioare, afirmand ca in prezent proiectele pe infrastructura ”sunt la un grad de supracontractare pregatita care depașește 200%”.”Am vazut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat luni ca scrisoarea comisarului european Corina Cretu face referire la "perioade anterioare exercitiului pe care MT il are in ultimul an". Reactia sa vine dupa ce deputatul liberal Lucian Bode a prezentat o scrisoare transmisa de comisarul…

- Desi era anuntata pentru luna mai chiar de Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, deschiderea circulatiei pe Autostrada Sebes-Turda ar putea fi amanata din nou. Saptamana trecuta, taluzul unuia dintre sectoarele de drum s-a prabusit, iar Compania de Autostrazi nu mai are acum nicio siguranta ca lucrarile…

- Pe lotul 1 al autostrazii Sebeș-Turda se lucreaza la structura viitorului nod rutier Alba Iulia Nord, dincolo de calea ferata. Marți, 3 aprilie, se ridicau primii piloni langa linia de cale ferata. In zona, au fost decopertate gardurile și anexele din jurul casuței din apropiere de Toskana Garden. Se…