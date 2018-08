Autostrada prabusita in Italia: Bilantul mortilor a ajuns la 39. Doi romani, printre cei decedati

Cel putin 39 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova, potrivit celui mai recent bilant anuntat de Ministerul italian de Interne.



Potrivit bilantului preliminar, 39 de persoane, inclusiv trei minori, au murit, iar alte 15 au fost ranite dupa prabusirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, scrie The Guardian.



"In momentul prabusirii, pe pod erau 30-35 de vehicule", a declarat Angelo Borrelli, seful Protectiei Civile.



Printre cei…