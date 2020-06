Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat, in direct la Digi24, ca in acest an aproximativ 80 de kilometri de autostrada vor fi dați in folosința. Oficialul a enumerat șantierele unde lucrarile sunt aproape de finalizare și a vorbit despre proiectele de infrastructura care vor fi incepute in…

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. „Nu numai ca santierele nu s-au…

- Marile proiecte in infrastructura rutiera continua sa se deruleze, in ciuda pandemiei de coronavirus care a paralizat multe ramuri ale economiei țarii. Un top al lucrarilor pe proiectele de infrastructura arata ca au fost raportate progrese semnificative in luna martie, iar cel mai avansat constructor…

- Șeful Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a precizat ca testele PCR sunt cele mai bune in lupta cu noul coronavirus, pentru ca detecteaza prezența virusului in organism, nu dupa ce el a trecut, astfel ca se pot lua masurile necesare. Rafila a explicat ca in spitale sunt testați toți pacienții…

- Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase Craiova s-au prins intr-o hora de bucurie, pe „M-a facut mama oltean”, dupa ce au reușit sa salveze viața primului pacient cu Covid-19 internat aici. Barbatul din Caracal a fost internat in spital timo de 32 de zile și a fost pe punctul de a muri de…

- In urma controlului cerut de ministrul Sanatații la Maternitatea Odobescu din Timișoara, o echipa de epidemiologi a analizat „structura funcționala și fluxurile unitații sanitare”, scrie pressalert.ro. Primul rezultat al retestarii arata ca singurul bebeluș care se mai afla internat, marți, in Maternitatea…

- Premierul Irlandei Leo Varadkar s-a inregistrat din nou ca practician medical si va lucra o tura pe saptamana pentru a da o mana de ajutor in contextul crizei coronavirusului, a afirmat duminica un purtator de cuvant al biroului sau, potrivit Reuters. Varadkar a lucrat ca medic timp de sapte ani inainte…

- Peste 90.000 de persoane sunt verificate zilnic, cu privire la respectarea regulilor de parasire a domiciliului, a declarat, sambata, secretarul de stat Bogdan Despescu. Nu mai puțin de 30.000 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor, aflandu-se in misiune. Dispozitivelor de polițiști,…