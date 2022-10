Stiri pe aceeasi tema

- Oficialitațile au anunțat miercuri, 26 octombrie, ca a fost semnat contractul pentru finalizarea constructiei lotului 3, Chetani-Campia Turzii, al Autostrazii Transilvania.Asocierea de constructori austrieci si germani are la dispozitie 420,34 milioane de lei (fara TVA) si 21 de luni (3 luni…

- Multe IMM-uri care se ocupa de producție au primit informari de la furnizorii de energie prin care erau anunțați ca le vor crește prețul de cateva ori.Antreprenorii au fost inștiințați ca vor plati mai mult la utilitați in condițiile in care nici nu știu cat au de platit pe lunile trecute…

- Producatorul chinez de baterii CATL investește aproximativ 7,5 miliarde de euro in construirea unei fabrici de baterii in Ungaria, langa Debrecen. Potrivit budapesttimes.hu, investiția este cea mai mare din istoria Ungariei și una din cele mai mari cinci investiții greenfield realizate in Europa…

- Un grup care lupta pentru protejarea intimitatii persoanelor din Franta acuza Google ca incalca legile Uniunii Europene cand afiseaza in aplicatiile Gmail reclame care iau formatul mesajelor electronice.Grupul francez noyb a depus o plangere oficiala la Autoritatea Franceza pentru Protectia…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu prezinta stadiul lucrarilor la centura Capitalei, precizand ca pe Lotul 3: Bragadiru - Joita (17,96 km), acestea au un stadiu fizic de 13,36 %. Conform lui Grindeanu, constructorul grec inregistreaza intarzieri si a fost penalizat pana acum cu peste 2,3 milioane…

- Statul a platit in perioada aprilie-iunie aproape 108 milioane lei pentru cazarea si masa cetatenilor ucraineni. Din aceasta suma, 87,3 milioane sunt bani decontati de catre persoane fizice care au cazat ucraineni, iar restul, de catre persoane juridice, releva date analizate de Profit.ro.Cei…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu anunța marți, 9 august, ca inca o porțiune din autostrada de centura a Bucureștiului, de 17,5 km, are constructor desemnat.„Dupa reevaluarea ofertelor pentru contractul pentru proiectarea și execuția Lotului 1 al A0 Nord, a fost declarata definitiv…

- Romania se afla pe primul loc din Uniunea Europeana a cheltuielolor pentru salariile bugetarilor raportat la totalul veniturilor incasate, arata datele Consiliului Fiscal. Pe ultimul loc al clasamentului se afla Germania, care ofera cel mai mic procent din venituri catre bugetari.Dintre cele…