Autostrada Moldovei, A7, între șansă generațională și eșec Autostrada A7 reprezinta o veritabila coloana vertebrala pentru regiunea Moldovei, ce se va desprinde din Autostrada A3 București – Ploiești, in apropiere de Ploiești, și va ajunge, 440 km mai departe, la granița cu Ucraina de la Siret. Aceasta autostrada trebuia sa fie gata de foarte mulți ani. Nu este nici pe aproape. Se circula pe doar 16 km din cei peste 400, pe centura Bacau. Iar lipsa acestui proiect major pentru Moldova este o tragedie pentru regiune, atat economica, cat și umana. Drumul național de pe aceasta relație E85 este un adevarat drum al morții, cu o banda și jumatate pe sens,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

