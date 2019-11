Autostrada Lugoj-Deva. Bode, anunț: Românii ar putea circula cu restricţii de viteză "Romanii asteapta de la noi sa livram si asteapta sa dam in trafic autostrazi, nu povesti. Am urmarit in cei trei ani cum de la 350 de kilometri de autostrada cat si-a asumat guvernarea PSD la inceput de mandat, la 180 de kilometri de autostrada asumati de Rovana Plumb in 2019, la inceput de an, sigur cand avea in executie santiere pe 118 kilometri, am urmarit exact cum au evoluat obiectivele majore de autostrada. Astazi cand vorbim, pana la sfarsitul anului putem lua in discutie tronsonul de autostrada Lugoj-Deva lotul 3, care, daca imi permiteti, se prezinta in urmatorul stadiu, vorbesc de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a declarat miercuri ca este posibil ca Lotul 3 al Autostrazii Logoj-Deva sa fie dat in trafic anul acesta, dar cu limite de viteza si de tonaj, conform expertizei si ca probabil va inainta si cu alte obiective daca nu mai descopera "bombe, gen Lugoj-Deva",…

- Ministrul desemnat pentru Ministerul Transporturilor, Infrastructura si Comunicatiilor, Lucian Bode a declarat miercuri ca Lotul 3 al Austostrazii Lugoj-Deva ar putea sa nu fie dat in trafic in 2019 intrucat expertiza pentru poduri si consolidari nu este inca gata, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Un șofer vitezoman și cu permisul suspendat a fost blocat in trafic de politisti, luni, dupa ce a fost urmarit in trafic 20 de kilometri pe DN 13, in județul Brașov. Barbatul, in varsta de 40 de ani, din Harghita, a fost depistat cu aparatul radar in timp ce conducea masina personala cu o viteza de…

- Lotul 3 al autostrazii Deva - Lugoj va fi deschis traficului la sfarșitul lunii septembrie. Anunțul a fost facut, joi, de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, care a precizat ca astfel șoferii vor putea circula de la Sibiu la Nadlac, pe autostrada. Razvan Cuc a efectuat joi o vizita pe șantierul autostrazii…

- "Lotul 3 va fi deschis, undeva, la sfarsitul lunii septembrie. A fost preluat de catre CNAIR. Se fac lucrarile. Va fi dat in trafic la sfarsitul lunii septembrie, deci acei 44 de kilometri (pe loturile 3 si 4 - n.r.) vor fi in integralitate deschisi. Se va circula de la Sibiu la Nadlac la profil…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a afirmat, joi, ca lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva, pentru care statul roman a reziliat recent contractul cu constructorul spaniol, fiind preluat de catre CNAIR, va fi deschis circulatiei la sfarsitul lunii septembrie. "Lotul 3 va fi deschis, undeva, la sfarsitul…

- "Lotul 3 va fi deschis, undeva, la sfarsitul lunii septembrie. A fost preluat de catre CNAIR. Se fac lucrarile. Va fi dat in trafic la sfarsitul lunii septembrie, deci acei 44 de kilometri (pe loturile 3 si 4 - n.r.) vor fi in integralitate deschisi. Se va circula de la Sibiu la Nadlac la profil…

- Conform promisiunilor, lotul 3, între Ilia și Holdea (21 km), respectiv lotul 4, între Soimus și Ilia (22 km) ar urma sa fie, în sfârșit, recepționate. Dupa inaugurarea celor 43 de kilometri, din Autostrada A1 Lugoj-Deva mai ramân de executat circa 10 kilometri, între…