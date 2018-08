Autostradă închisă. Avioanele de luptă fac aterizări de urgenţă Rusia a inchis o autostrada pentru ca avioanele de lupta sa exerseze aterizari de urgenta. Imaginile postate pe retelele sociale ii arata pe soferii din Khabarovsk cum admira avioanele de razboi, insa unii s-au plans ca nu au fost avertizati ca va avea loc un exercitiu militar. Aeronavele rusesti au mai exersat aterizari de urgenta pe acea sectiune de autostrada si in 2007. Anul acesta, aterizarile au fost parte a unui exercitiu militar de amploare denumit “Vostok-2018.” Cei care au ratat spectaculoasele performante vor mai avea sansa sa fie la un fir de par de avioanele de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

