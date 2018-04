Pe Facebook, Asociatia Pro Infrastructura a adaugat fotografii cu mesajul: „Asa cum am zis de nenumarate ori, loturile 3 si 4 ale Autostrazii A10 Sebes-Turda sunt pregatite sa preia traficul rutier. Vineri, 13.04.2018, am facut o noua vizita si am luat cateva cadre aeriene. Autostrada este pregatita, dar autoritatile nu. Autostrada este gata, dar autoritatile inca se mai gandesc, inca mai analizeaza, inca mai negociaza cu antreprenorii generali. Conform informatiilor aflate pe surse, se pare ca avem stabilite datele pentru receptie: 24 mai pentru lotul 3 (Tirrena Scavi, intre Aiud si Decea)…