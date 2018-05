Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din zona vulcanului Kilauea din Hawaii se confrunta cu un nou pericol cu potential letal reprezentat de norii de gaze toxice, vapori acizi si particule de sticla vulcanica ce s-au ridicat in atmosfera dupa ce suvoaiele de lava au ajuns duminica in apele Oceanului Pacific, informeaza agentiile…

- O persoana a fost grav ranita, sambata, in urma celor mai recente eruptii explozive ale vulcanului Kilauea, informeaza Reuters. De asemenea, un suvoi de lava ameninta sa blocheze o importanta autostrada ce serveste ca ruta de evacuare pentru locuitorii din zonele de coasta. ''Proprietarul…

- O eruptie exploziva a zguduit joi vulcanul Kilauea din Hawaii trimitand o coloana de cenusa la peste 9.000 de metri in atmosfera, potrivit autoritatilor, informeaza Reuters. Localnicii de pe Insula M...

- O erupție exploziva a vulcanului Kilauea din Hawaii a produs un nor de praf de cenușa care s-a s-a ridicat in aer la peste 6 kilometri inalțime, relateaza Reuters, citand Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite.

- Autoritatile din Hawaii au avertizat locuitorii de pe insula sa ramana in case, dupa ce un nor urias de cenusa s-a ridicat la aproximativ 3657 de metri deasupra vulcanului Kilauea, declansand o alerta rosie pentru aviatie, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Alerta cod roșu in Hawaii din cauza erupțiilor vulcanului Kilauea. Autoritațile au emis alerta privind calitatea aerului dupa ce prin fisurile aparute in sud-estul Big Island, in zona Lanipuna Gardens, sunt eliberate in atmosfera cantitati ridicate de dioxid de sulf, citeaza Agerpres agențiile internaționale…

- Cel putin 30 de locuinte au fost distruse complet si alte cateva zeci sunt amenintate de raurile de lava aduse la suprafata de vulcanul Kilauea, cel mai activ vulcan din arhipelagul Hawaii, intrat inca de joi in faza eruptiva, conform reprezentantilor protectiei civile din acest teritoriu american,…

- Un seism cu magnitudinea 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi provocand evacuarea a 1.700 de oameni, transmite EFE. Foto: (c) Terray Sylvester / REUTERS Cutremurul s-a produs la 5 km adancime, la ora locala 12,32,…