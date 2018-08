Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane 2018 a inclus trei sesiuni plenare in cadrul carora au fost dezbatute subiecte de interes major privind politica externa a Romaniei. Panelul "Responsabilitati de actualitate in activitatea diplomatica - cooperarea economica, diplomatia culturala si stiintifica,…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a efectuat astazi, 24 iulie, o vizita de lucru la Camera Economica Federala a Austriei din Viena (WKO), unde a subliniat importanța implicarii Romaniei și Austriei in proiecte economice comune.

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a efectuat astazi, 24 iulie, o vizita de lucru la Camera Economica Federala a Austriei din Viena (WKO), unde a subliniat importanța implicarii Romaniei și Austriei in proiecte economice comune.

- Reprezentanți ai mediului de afaceri din Brașov și Covasna, de la ADR 7 Centru, oficiali ai Comisiei Europene, reprezentanti ai Camerelor de Comert si Industrie din Brasov, Sibiu, Arges și specialiști in politici regionale au discutat luni și marți la Bruxelles despre oportunitațile europene de finanțare…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a fost gazda primei ediții a evenimentului „Autobest summit series”, organizat de Autobest, in parteneriat cu Primaria Capitalei, Compania Municipala a Managementului Traficului.

- Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Fundația Laufer, a organizat astazi, 11 iunie a.c., conferința de lansare a programului Smart Start USA. Programul Smart Start USA urmarește finanțarea și facilitarea accesului unui numar de cel puțin 10.000 de IMM-uri…

- Camera de Comerț este probabil singura instituție de business cu o recunoaștere larga internaționala, cu aproximativ 40.000 de entitați in toata lumea. Suntem consecvenți cu rolul nostru de a internaționaliza businessul romanesc. Nevoia de externalizare a companiilor romanesti, a IMM-urilor este maxima…

- Nevoia de externalizare a companiilor romanesti, a IMM-urilor este maxima in acest moment, iar Romania beneficiaza de un context favorabil in dezvoltarea de afaceri in SUA, a apreciat, luni, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, la lansarea programului Smart Start…