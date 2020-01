Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor DRDP Constanta, soferul unei autobasculante incarcata cu ingrasaminte naturale, nu a asigurat corespunzator oblonul, iar ingrasamantul s-a imprastiat pe carosabil, blocand breteaua de acces catre sensul giratoriu Autostrada A4 – DC87 . Politistii au identificat soferul autobasculantei,…

- Un grav accident rutier a avut loc, aseara, la iesire din comuna Mihail Kogalniceanu, spre Constanta.Din cauze necunoscute inca, autoturismul a iesit in afara carosabilului, unde s a rasturnat.Soferul, a fost scos cu greu din fiarele contursionate ale masinii, si transportat la spital pentru continuarea…

- Caz socant in Constanta, unde un tanar de 32 de ani, pasager pe bancheta din spate al unei masini, a murit, in noaptea de miercuri spre joi, la spital, dupa ce oamenii legii l-au impuscat in cap. Șoferul mașinii a fugit, dupa o urmarire ca in filme, in care au fost trase mai multe focuri […]

- Circulatia pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta se desfasoara, vineri seara, in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri. In aceleasi conditii se circula pe A4 Ovidiu - Agigea, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, vineri seara,…

- Politia elena a descoperit luni 41 de migranti ascunsi intr-un camion frigorific pe o autostrada din nordul Greciei, au declarat oficialitati ale politiei, citate de Reuters si AFP, potrivit Agepres.Sapte dintre migranti prezentau probleme respiratorii si au fost transportati la spital.…

- Un șofer roman de TIR a fost condamnat sa plateasca despagubiri in valoare de 1 milion de euro dupa un accident grav pe care l-a provocat in martie 2017, in Italia, informeaza La Stampa. Romanul in varsta de 41 de ani a comis un accident grav in Italia, intre Albisola si Celle, pe A 10. Pe 26 martie…

- A lovit patru mașini parcate, a ranit doi oameni și a fugit de la locul accidentului. Un tanar de 29 de ani a bagat groaza in locuitorii unui cartier din Constanța. Șoferul a fost identificat de polițiști dar nu a fost prins deocamdata.

- De o situație mai puțin obișnuita au avut parte polițiștii din Germania, in urma unui apel primit de la un șofer de tir. Conducatorul auto de origine romana a sunat disperat la poliție, anunțand: ”Am lovit un tigru!”. Ineditul incident s-ar fi produs pe Autostrada 65, in apropierea localitații Edenkoben,…