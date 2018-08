Autostrada A2, exproprieri pentru perdele forestiere Guvernul a aprobat proiectul de hotarare privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a terenurilor private situate de-a lungul autostrazii pentru a putea crea perdele forestiere de protecție pe Autostrada A2. „Din cauza caderilor de zapada insoțite de vanturi puternice, care provoaca depozitarea zapezii pe partea carosabila a autostrazii A2, aceasta de cele mai multe ori devine impracticabila. Pentru a preveni sau diminua producerea fenomenelor de depozitare a zapezii pe partea carosabila a autostrazilor și drumurilor naționale s-a aprobat, prin OUG… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul va aproba in sedinta de miercuri studiul de fundamentare privind constructia si operarea segmentului de autostrada Ploiesti – Comarnic – Brasov si privind operarea autostrazii Bucuresti – Ploiesti. „Astazi aprobam studiul de fundamentare privind constructia…

- Studiul de fundamentare pentru construcția autostrazii Ploiești - Comarnic - Brașov, adoptat in ședința de Guvern de miercuri, prevede o „suma de succes" dar și o „amenda" pentru constructor, de 100 de milioane de euro pe an, in cazul devansarii, respectiv in cazul intarzierii lucrarilor.„In…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul aproba in sedinta de miercuri studiul de fundamentare privind construirea segmentului de autostrada care va lega Ploiestiul de Brasov, urmand ca din septembrie sa inceapa procedurile de atribuire, astfel incat pana la finalul acestui an sa fie semnat contractul.…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri studiul de fundamentare privind constructia si operarea segmentului de autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov si privind operarea autostrazii Bucuresti - Ploiesti, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi aprobam studiul de fundamentare…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va aproba studiul de fundamentare privind constructia si operarea segmentului de autostrada Ploiesti – Comarnic - Brasov, procedurile de atribuire urmand sa inceapa din luna septembrie.

- Guvernul a aprobat, joi, prin ordonanta de urgenta, programul de investitii in domeniul culturii, pentru implementarea caruia va fi alocata suma de un miliard de euro, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului. "Este luata aceasta masura in contextul Centenarului Marii…

- Guvernul a aprobat programul "Investeste in tine" Guvernul a aprobat astazi, între altele, programul "Investeste în tine", prin care anumite categorii de persoane vor putea lua împrumuturi cu dobânda zero. Pot accesa acest credit garantat în…

- In sedinta de Guvern de miercuri, Executivul a aprobat un proiect de Hotarare care prevede finantarea a doua programe de interes national (PIN) destinate persoanelor varstnice, cu un buget total de aproape 115 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS).