- O porțiune a autostrazii A2 București – Constanța a fost inchisa in aceasta dimineața din cauza viscolului puternic. Totodata, autoritatile au inchis drumuri din Braila, Buzau, Ialomita, Constanta si Tulcea.Un autocar plin cu ucraineni și doua camioane s-au rasturnat in Ialomița. Sunt inchise 20 de…

- Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile circulația este inchisa pe 20 de drumuri naționale din județele Braila, Buzau, Constanța, Tulcea și Ialomița. Totodata, circulația pe autostrada A2 București-Constanța a fost inchisa intre Fundulea și Fetești, tronsonul kilometric 35 -144. Circulația…

- Primul episod de iarna adevarata, din acest sezon, s-a derulat in noaptea de sambata spre duminica. De exemplu, toate drumurile naționale au fost inchise in judetul Braila. Specialistii de la ANM au emis duminica dimineata avertizare cod rosu de viscol puternic si ninsoare abundenta pentru judetele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca la aceasta ora (08:00), sunt inchise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile 20 drumuri naționale: A. Județul BRAILA: 1. DN 21 intre jud. Braila și Ialomița 2. DN 2B intre jud. Braila și Buzau 3. DN 22 intre Braila…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza vineri dimineata ca se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Braila, Constanta, Ialomita si Tulcea. Potrivit unui comunicat de presa, este de asemenea semnalata ceata…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila in unsprezece judete si municipiul Bucuresti pana miercuri seara, potrivit news.ro.”Marti si miercuri (26 si 27 septembrie), vantul va avea intensificari temporare in Dobrogea si Muntenia, cu viteze de 55...65 km/h, iar…

- Restricții in trafic din cauza caniculei pe aproape toate drumurile naționale și autostrazi. Ce autovehicule sunt afectate Luni, din cauza avertizarilor de canicula, autovehiculele cu o masa totala autorizata peste 7,5 tone vor avea interzisa circulația pe drumurile naționale, expres și autostrazi din…